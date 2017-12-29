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2018 год в Таджикистане объявлен годом развития туризма и народных ремесел

Экономика

С начала нового года товары, произведенные народными ремесленниками, освободят от всех налогов

Душанбе, 29 декабря 2017, 16:50 — REGNUM  Наступающий 2018 год в Таджикистане решено объявить «Годом развития туризма и народных ремесел». Соответствующий указ президент страны Эмомали Рахмон подписал сегодня, 29 декабря.

Как отмечается в документе, решение нацелено на развитие туризма, возрождение и поддержку народных ремесел. В связи с этим глава государства постановил исполнительному аппарату президента республики в месячный срок подготовить и представить на утверждение план мероприятий по выполнению соответствующего указа.

Напомним, что «с целью развития сферы туризма, достойного представления туристических возможностей страны и национальной культуры на международной арене, а также привлечения инвестиций в туристическую инфраструктуру» объявить будущий год Годом развития туризма и народных ремесел Эмомали Рахмон предложил в своем послании правительству страны 22 декабря 2017 года.

Тогда же для развития народных ремесел президент поручил правительству «широко практиковать выдачу льготных кредитов предпринимателям и ремесленникам» через Фонд поддержки предпринимательства.

Также для стимулирования производства потребительских товаров на дому и развития народных ремесел глава государства поручил освободить реализацию соответствующих товаров от выплаты всех видов налогов с 1 января 2018 года.

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Экономика Таджикистана

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