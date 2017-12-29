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Нововоронежская АЭС перевыполнила задание ФАС

Экономика

Целевой показатель был установлен ФАС на уровне 16,337 млрд кВтч

Нововоронеж, Воронежская область, 29 декабря 2017, 16:34 — REGNUM  До конца 2017 года Нововоронежская АЭС выработает 16,5 млрд кВтч, что на 9,73% больше, чем в 2016 году, сообщили 29 декабря в управлении информации и общественных связей электростанции.

По состоянию на 10:00 местного времени 29 декабря электростанция выработала 16,38 млрд кВтч электроэнергии, что на 0,47% превышает задание ФАС.

Основным событием 2017 года на Нововоронежской АЭС стал запуск энергоблока №1 НВАЭС-2 поколения «3++» после планово-предупредительного ремонта.

Кроме этого, на энергоблоке №5 были проведены уникальные работы по модернизации турбины, после которых мощность блока увеличилась на 15МВт.

В течение 2017 года АЭС обеспечивала экологическую безопасность региона, что подтверждают исследования независимых лобораторий, а также аудиты экспертов. Нововоронежской АЭС было присуждено третье место в конкурсе «Экологически образцовая организация атомной отрасли» и первое место за успехи в области защиты населения от ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря 2017 года специалисты Нововоронежской АЭС начали обмен опытом с зарубежными партнерами.

С 4 по 8 декабря специалисты из Белоруссии, Армении, Украины и России приняли участие в мероприятии «Непопадание посторонних предметов в оборудование».

Читайте ранее в этом сюжете: Нововоронежская АЭС примет зарубежных партнеров для обмена опытом

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Атомная энергетика

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