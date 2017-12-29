Население ждёт повторения дефолта 1998 года – Михаил Делягин

Москва, , 16:00 — REGNUM Бедность части российского населения вызвана искусственно созданным денежным голодом, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 29 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что большинство граждан РФ ждут роста цен в ближайшее время.

«Я думаю, что их опасения оправданы, — заметил Делягин. — С одной стороны, это эмоциональная реакция на заверения представителей государства о том, что у нас инфляция побеждена, и заявления Набиуллиной и компании о том, что людям мерещится рост цен. С другой стороны, это действительно ожидание большого роста цен в следующем году. В этом году рост цен замедлился. По официальным данным, он составил меньше 2,5%. По данным социологических опросов, он равен 8,8%. Это снижение вызвано бедностью и нищетой людей, которые просто переломили алчность и произвол монополий».

Бедность людей, по мнению Делягина, вызвана искусственно созданным денежным голодом.

«Мы все помним 1990-е годы, когда для снижения инфляции создавался денежный голод, — уточнил экономист. — В 1997 году у нас тоже была официальная инфляция в 11%. Тоже очень мало — по тем временам. Этого достигли за счёт чудовищного кризиса неплатежей, за счёт искусственно созданного денежного голода. В 1998 году произошёл катастрофический дефолт рубля. Рубль обесценился в разы. Теперь люди инстинктивно ждут чего-то подобного. Люди ждут обесценения рубля просто потому, что невозможно бесконечно разрушать экономику. Уже сейчас нужна девальвация рубля для того, чтобы поддержать на плаву экономику в условиях, когда нет денег. В этом году на 37% выросло количество иностранной валюты, которые держат предприятия нефинансового сектора. Такой рост не объяснить лишь ценами на нефть. Это вызвано тем, что люди готовятся к девальвации».

Напомним, по данным Фонда «Общественное мнение», граждане РФ считают, что последний месяц в стране дорожали основные продукты питания, товары и услуги. У большинства опрошенных пессимистические настроения по поводу роста цен. Так, 78% считают, что цены в ближайший месяц будут расти быстрее, чем раньше. 10% думают, что цены на основные продукты питания не будут меняться. 11% затруднились ответить.

Примечательно, что лишь 1% из опрошенных оптимистично настроены и верят, что цены будут снижаться. По мнению 46% респондентов, в ближайший месяц ничего не изменится. Цены продолжат расти так же, как и раньше. Кроме того, 11%, считают, что удорожание пойдет даже быстрее, чем раньше.

Читайте ранее в этом сюжете: Цены продолжат расти, уверены 80% жителей России