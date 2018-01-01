В России вырастут акцизы на автомобили — машины подорожают

Москва, , 12:01 — REGNUM С 1 января вырастут акцизы на новые автомобили, сообщает ИА REGNUM. Повышение коснется, в основном, премиальных марок.

Планируется ввести четыре категории ставок для двигателей 200−300 лошадиных сил, 300−400 л. с., 400−500 л. с. и более 500 л. с.

Автопроизводителям придется платить соответственно — 897, 925, 965 и 1084 рублей за одну лошадиную силу.

Эксперты прогнозируют рост цен на автомобили у дилеров, они уже говорят, что повышение коснется машин премиальных марок.

Вместе с тем «Автостат» прогнозирует дальнейший плавный рост цен на автомобили. С учетом рыночного фактора цена нового легкового автомобиля по итогам 2017 года вырастет на 2%, средняя стоимость — на 6% По прогнозам ведомства, на 2018 год стоимость машин с учетом рынка возрастет на 5−6%. В то время как в 2016 году средневзвешенная цена новой легковой машины составляла 1,37 млн рублей.