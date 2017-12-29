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Запрет на перевозки детей в старых автобусах перенесли с условием

Экономика

Вводить новое правило в регионах будут поэтапно

Москва, 29 декабря 2017, 15:49 — REGNUM  В конце 2017 года правительство РФ в очередной раз отложило на полгода вступление в силу пункта 3 постановления 1177, запрещающего организованные перевозки детей автобусами старше 10 лет. Однако представителям родительской общественности, обеспокоенным ростом числа аварий с участием старых автобусов и даже инициировавшим соответствующую петицию в интернете, похоже, все же удалось достучаться до чиновников — на этот раз впервые отсрочка была принята с условием разработки графика поэтапного введения запрета в регионах. О том, что поэтапное введение сейчас прорабатывается профильными ведомствами, «Известиям» рассказали в Минтрансе и подтвердили в аппарате вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

Планируется, что запрет будет разделён по регионам и по виду транспорта — сначала он коснётся автобусов с небольшой пассажировместимостью, а потом — больших туристических. Сначала он распространится на микроавтобусы, затем — на большие автобусы. Рассматривается, что сначала запрет будет веден в Москве и Санкт-Петербурге, а позже уже в других регионах. Конкретные сроки еще не определены, но ориентировочно это могут быть апрель и октябрь 2018 года для столичных небольших и крупных автобусов соответственно, и октябрь 2019 года для остальных регионов.

Читайте ранее в этом сюжете: Общественная палата призвала защитить детей от старых автобусов

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Аварии пассажирского автотранспорта

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