Нефть дорожает стремительно

Москва, , 15:48 — REGNUM Сырьевой сектор 29 декабря продолжает двигаться в своем русле, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Баррель североморской нефти Brent стоит сейчас $66,44 (+0,4%). За «бочку» легкой техасской нефти WTI на площадке предлагают $60,13 (+0,5%).

По её мнению, слабость американского доллара позволяет черному золоту дорожать стремительнее, чем это было бы в условиях валютного затишья.

«Вчерашняя статистика от минэнерго США показала, что запасы нефти за неделю к 22 декабря сократились на 4,609 млн баррелей против прогноза снижения на 3,970 млн баррелей», — привела цифры Бодрова.

Запасы бензина выросли на 0,6 млн баррелей при ожидании расширения на 0,5 млн баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 1,1 млн баррелей, что тоже оказалась выше прогнозов.

«К торгам сектор нефти вернется 2 января. На новой неделе данные по запасам нефти и нефтепродуктов также будут публиковаться с задержкой на сутки», — пояснила эксперт.

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