Барнаульская ТЭЦ-3 откажется от водопроводной воды в пользу речной

Барнаул, , 10:42 — REGNUM Барнаульская ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании (СГК) в 2018 году завершит реконструкцию химического цеха. Это позволит предприятию отказаться от покупки городской водопроводной воды, перейти на речную и экономить порядка 20−25 млн рублей в год.

Как сообщает управление по внешним связям СГК, в течение 2017−2018 годов на Барнаульской ТЭЦ-3 в рамках инвестиционной программы проведут работы по установке в химическом цехе специального оборудования, которое позволит использовать в производственном процессе воду из реки Обь. Предварительно специалисты станции ознакомились с опытом использования аналогичного оборудования на энергопредприятиях в Новокузнецке и Казахстане и успели провести испытания пилотной установки у себя.

Теперь техническая вода будет использоваться на ТЭЦ не только в системах охлаждения, гидрозолоудаления, но для подпитки тепловых сетей всего Барнаула. Для использования в производственном цикле вода очищается до требуемых параметров и проходит стадию умягчения. При этом обратный сброс воды в Обь станция производить не будет. Вода в технологическом процессе циркулирует и потери ее происходят только при охлаждении в башнях-градирнях, а также из-за потерь в тепловых сетях.

Инвестиции в реконструкцию химического цеха, который и занимается подготовкой воды, составят 139 млн рублей. Расчетный срок окупаемости инвестиций — 6−7 лет.

«Не любую установку можно применить для обской воды. Более того, качество речной воды резко меняется от времени года. Задача химического цеха — осветлять воду, то есть убирать примеси перед тем, как дальше ее умягчать или обессоливать. Мы применяем метод очистки с помощью динамических осветлителей, — рассказал Игорь Лузанов, директор Барнаульской ТЭЦ-3 и Алтайского филиала СГК. — Проект наш достаточно дорогостоящий, поэтому мы не могли себе позволить взять неизвестную установку и сразу ее смонтировать. Для этого мы провели испытания пилотной установки. Для реализации проекта в этом году нам было выделено без малого 92 млн рублей».

Для хозяйственно-бытовых нужд ТЭЦ-3, как и раньше, будет использовать городскую водопроводную воду.