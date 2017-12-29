В 2017 году рубль выиграл у доллара 6%

Москва, , 15:40 — REGNUM Российский рубль в финальную торговую пятницу 2017 года (29 декабря) слабеет в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Наблюдавшаяся в последние дни картина в валютном сегменте характеризуется как малоинформативная.

Рынок «тонкий», инвесторов утомили колебания, все просто ждут Нового года, чтобы взять паузу и успокоить нервы», — отметила Бодрова.

Доллар США завершает 2017 год капитуляцией в паре с российским рублем. Его ослабление составляет около 6%, при том, что евро в паре с рублем выиграл более 7% прироста.

По её мнению, это был год стабильности для рубля. Но совершенно не обязательно, что 2018-й будет на него похож.

«Если первый квартал не несет в себе видимой угрозы для российской валюты, то более отдаленная перспектива внушает некоторые сомнения в устойчивости рубля», — считает эксперт.

Доллар США оценивается в 57,68 руб. (+0,3%). Евро растет серьезнее, на 0,7%, и стоит 69,10 руб.

Официальные курсы ЦБ РФ на предстоящие новогодние дни по 9 января включительно, составляют 57,60 руб. за американскую валюту (понижен на 2 копейки) и 68,86 руб. за евро (повышен на 8 копеек).

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