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В Калуге бизнес и власть продолжат тесный контакт

Экономика

Губернатор области встретился с бизнесменами

В Калуге бизнес и власть продолжат тесный контакт
Иллюстрация: Пресс-служба правительства Калужской области
На встрече в Калужской торгово-промышленной палате

Калуга, 29 декабря 2017, 15:38 — REGNUM  Власти Калужской области должны продолжить встречи с представителями бизнеса на площадке региональной Торгово-промышленной палаты (ТПП), заявил 29 декабря губернатор области Анатолий Артамонов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава области напомнил предпринимателям, что на совете по повышению инвестиционной привлекательности регионов России президент РФ Владимир Путин говорил о повышении роли Торгово-промышленной палаты. Артамонов подчеркнул, что в регионе также необходимо развивать ТПП.

По словам губернатора, встречи представителей правительства с бизнесменами многое дают — предприниматели высказывают свои предложения, а власть реагирует на них принятием решений.

Артамонов добавил, что принятые по итогам встречи решения будут способствовать развитию и легализации бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в составе российской делегации Артамонов принял участие в ряде деловых встреч в Южной Корее. В частности, глава региона обсудил вопросы налаживания контактов между корейским и российским бизнесом.

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Ранее Артамонов также встретился с представителями предпринимателей в Японии.

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