Выплаты обманутым дольщикам освобождаются от налогов

Москва, , 11:17 — REGNUM Сегодня, 1 января, вступает в силу закон, освобождающий от налогов взносы в компенсационный фонд участников долевого строительства и выплаты из него для обманутых дольщиков, передает ИА REGNUM.

В силу того, что бюджет компенсационного фонда дольщиков формируется из отчислений застройщика, а выплаты уходят на возмещение средств обманутых граждан, правительство решило освободить такие взносы и выплаты от налогов.

Так, средства, которые граждане получат в случае недобросовестных действий своих застройщиков, не будут уменьшены на уровень подоходного налога. Средства же, которые поступают в фонд, не будут облагаться налогом на прибыль. Как отмечали в ходе рассмотрения законопроекта в Госдуме, такие нововведения позволят в том числе избежать увеличения стоимости квадратного метра жилья.

Компенсационный фонд для граждан-участников долевого строительства был создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Благодаря такому фонду в РФ надеются решить проблему обманутых дольщиков — им предлагается возмещатьсредства в случае недобросовестных действий застройщика. Летом 2017 года в Госдуме проводились масштабные парламентские слушания, в которых принимали участие сами обманутые дольщики. Затем Госдумы приняла закон, регламентирующий работу фонда и вводящий новые обязательства для застройщиков. Так, фонд должен формироваться за счет отчислений застройщиков — со стоимости каждого договора ДДУ по 1,2%. При этом застройщики не имеют право вести несколько строек одновременно: под каждую из них должно быть создано отдельное юрлицо.