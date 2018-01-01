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МРОТ увеличен до 85% от прожиточного минимума

Экономика

В 2019 году показатели сравняются

МРОТ увеличен до 85% от прожиточного минимума
Дарья Антонова © ИА REGNUM
МРОТ

Москва, 1 января 2018, 07:15 — REGNUM  Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о поэтапном уравнивании минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, сообщает ИА REGNUM.

Теперь МРОТ составляет 85% прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года. Минимальная зарплата установлена на уровне 9489 рублей в месяц. С 2019 года показатель должен достигнуть полного размера прожиточного минимума (100%).

Поручение принять такой закон ранее дал президент РФ Владимир Путин. Депутаты Госдумы единогласно поддержали такое решение. Как объяснил первый зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, профсоюзы РФ ждали такого решения почти 25 лет.

Постепенное уравнивание показателей заложено в федеральный бюджет 2018−2020 годов. Как отмечали в Минфине, на реализацию закона в 2018 году потребуется 4,4 млрд рублей из госбюджета. В 2019 году, когда показатели будут уравнены на 100%, из федерального бюджета придется выделить 16,3 млрд рублей, а в 2020 году — 19,2 млрд рублей.

Но, как отмечали в правительстве, часть этих расходов вернется государству в виде уплаты налога на доход физлиц и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

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Повышение минимального размера оплаты труда
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