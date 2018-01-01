Заморозка накопительной части пенсии продлевается до 2021 года

Москва, , 00:54 — REGNUM Закон о продлении заморозки накопительной части пенсии еще на один год вступил в силу сегодня, 1 января, сообщает ИА REGNUM.

Так, нормы закона о моратории на накопительную часть страховой пенсии, введенные в 2014 году, будут действовать до конца 2020 года. Как отмечали в ходе рассмотрения инициативы в профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, такая мера может существенно пополнить бюджет Пенсионного фонда РФ. По расчетам правительства и депутатов, в фонд поступит около 551,3 млрд рублей. Так, подчеркивали депутаты, за счет такой меры ПФР потребуется меньше трансфертов из госбюджета.

Как отмечали в профильном комитете, допдоходы ПФР будут направлены на текущие выплаты страховых пенсий. Впрочем, по словам депутатов, суммы страховых взносов будут отражены на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, а затем учтены при определении его индивидуального пенсионного коэффициента за 2020 год.