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Заморозка накопительной части пенсии продлевается до 2021 года

Экономика

Пенсионный фонд таким образом «сэкономит» почти 0,5 трлн рублей

Москва, 1 января 2018, 00:54 — REGNUM  Закон о продлении заморозки накопительной части пенсии еще на один год вступил в силу сегодня, 1 января, сообщает ИА REGNUM.

Так, нормы закона о моратории на накопительную часть страховой пенсии, введенные в 2014 году, будут действовать до конца 2020 года. Как отмечали в ходе рассмотрения инициативы в профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, такая мера может существенно пополнить бюджет Пенсионного фонда РФ. По расчетам правительства и депутатов, в фонд поступит около 551,3 млрд рублей. Так, подчеркивали депутаты, за счет такой меры ПФР потребуется меньше трансфертов из госбюджета.

Как отмечали в профильном комитете, допдоходы ПФР будут направлены на текущие выплаты страховых пенсий. Впрочем, по словам депутатов, суммы страховых взносов будут отражены на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, а затем учтены при определении его индивидуального пенсионного коэффициента за 2020 год.

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