Повышаются акцизы на бензин и дизельное топливо — стоит ждать роста цен

Москва, , 02:12 — REGNUM Сегодня, 1 января, в силу вступил закон, дважды увеличивающий ставку акцизов на бензин и дизельное топливо в 2018 году, сообщает ИА REGNUM.

Сегодня стоимость акциза возросла на 50 коп. за литр, еще на 80 цена акциза увеличится с 1 июля. Такие изменения акцизов были заложены Минфином при расчете федерального бюджета на 2018−2020 годы. Новые правила будут распространяться на легковые машины, двигатель которых мощнее, чем 200 лошадиных сил.

Как отмечал глава Минфина Антон Силуанов, решение о двойном повышении акцизов в 2018 году было принято правительство для того, чтобы реализовать постройку новых трасс и инфраструктуры в регионах РФ. В частности, речь идет о Крыме, Калининграде и Дальнем Востоке.

Как отмечали ранее в Минфине, такое повышение акцизов привнесет в бюджет порядка 40 млрд рублей дополнительных доходов.

Между тем, такое предложения ведомства поддержали не все депутаты. Так, например, зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов отмечал, что политика постоянного повышения акцизов отрицательно сказывается на экономической ситуации в стране в целом.

«Цена на бензин заложена в себестоимости любого товара. Надо менять политику и перестать повышать акцизы на топливо», — заявлял Емельянов.