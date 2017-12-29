Самой популярной станцией МЦК стала «Площадь Гагарина»

Москва, , 15:11 — REGNUM В 2017 году самой популярной станцией Московского центрального кольца (МЦК) стала станция «Площадь Гагарина», расположенная на Ленинском проспекте почти в центре столицы, сообщается на портале мэра Москвы.

В мэрии считают, что станция стала такой популярной благодаря короткому и удобному переходу на станцию метро «Ленинский проспект».

Всего с начала 2017 года станцией МЦК «Площадь Гагарина» воспользовались более 10,5 млн человек.

На втором месте по популярности оказалась станция МЦК «Ботанический сад», на третьем — «Балтийская».

На станции МЦК «Ботанический сад» за год зафиксировано 6,7 млн пассажиров, на «Балтийской» — 5 млн.

С момента запуска МЦК в 2016 году ежесуточный пассажиропоток на кольце вырос почти в два раза.

«В 2017-м МЦК пользовались около 420 тысяч человек в сутки, а в 2016 году — порядка 200 тысяч человек. За все время работы поезда МЦК перевезли более 136 млн пассажиров», — привел цифры руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2018 года с Московским центральным кольцом (МЦК) по принципу «сухие ноги» будут интегрированы еще пять станций столичного метрополитена.

Так, с МЦК объединят действующая станция московского метро «Ботанический сад» и четыре строящиеся станции — «Шелепиха», «Хорошевская», «Нижегородская улица» и «Окружная».

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Согласно опросам, с появлением в Москве нового вида транспорта — Московского центрального кольца (МЦК) дорога для гостей и жителей столицы стала комфортнее (98%) и быстрее (93%).

Напомним, движение по МЦК запустили в сентябре 2016 года. Пассажирам доступна 31 станция с 14 пересадками на метро и шестью — на пригородный железнодорожный транспорт.

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