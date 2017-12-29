Рубцовские энергетики СГК помогли соседним муниципалитетам

Рубцовск, Алтайский край, , 10:08 — REGNUM Подразделение Сибирской генерирующей компании (СГК) — АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» — ведет отгрузку угля со склада Южной тепловой станции в адрес соседних муниципалитетов — Рубцовского, Змеиногорского, Локтевского районов.

Как сообщает управление по внешним связям СГК, энергетики оперативно отреагировали на обращение властей с просьбой поддержать муниципалитеты, у которых возникли сложности с поставками топлива из-за отсутствия свободного подвижного железнодорожного состава. За декабрь трем районам со склада ЮТС было отпущено 2838 тонн топлива.

По состоянию на 28 декабря, запасы топлива на складе ЮТС составляют более 21 тыс. тонн, что превышает норматив в 1,5 раза. Сегодня поставки топлива на склад рубцовского предприятия СГК планомерно продолжаются согласно заключенным договорам с угледобывающим предприятием. На подходе к Рубцовску сегодня более 70 вагонов с углем. Данного количества достаточно для бесперебойной работы предприятия и 13 малых котельных в течение месяца.

«Дополнительный запас топлива мы создаем в связи с грядущими продолжительными новогодними каникулами, — пояснил Игорь Лузанов, директор Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании. — Мы должны быть уверены в том, что город будет надежно обеспечен углем на протяжении всего отопительного периода».

Напомним, ранее в ноябре АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» осуществляло поставку топлива с угольного склада Южной тепловой станции в соседний город Змеиногорск. В адрес ООО «Змеиногорский Теплосбыт» тогда было отгружено более 990 тонн топлива.