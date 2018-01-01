Пенсионерам разрешено не платить налог на шесть соток земли

Москва, , 05:03 — REGNUM Поправки в Налоговый кодекс, позволяющие всем категориям пенсионеров не уплачивать земельный налог на участки, площадью в шесть соток, вступили в силу сегодня, 1 января, сообщает ИА REGNUM.

Закон был принят по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал в ходе большой пресс-конференции с журналистами 14 декабря. Такие изменения необходимы сегодня, поскольку после переоценки земельной кадастровой стоимости выросли не только цены на землю, но и налоги на нее. Пенсионеров необходимо освободить от таких налогов, счел президент.

Таким образом, пенсионерам не придется платить налог на шесть соток земли, находящихся в их собственности. Если площадь участка больше, то налогом не будет облагаться его доля в шесть соток.

«Эта льгота касается всех пенсионеров без исключения», — подчеркивал ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Закон будет также иметь обратную силу: льготы распространятся на налоги, которые граждане должны были уплатить за 2017 год.