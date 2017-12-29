В 2018 году положение большинства граждан РФ лучше не станет – Кагарлицкий

Москва, , 15:04 — REGNUM На сегодняшний день в РФ нет никаких признаков экономического роста, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 29 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя результаты исследований фонда «Общественное мнение», показавшие, что 51% граждан уверены, что качество жизни в России в 2018 году не изменится, 20% надеются на лучшее, а 11% ожидают худшего.

«Известно, что подавляющее большинство респондентов при общении с социологом стремятся дать те ответы, которые того устраивают, — напомнил Кагарлицкий. — Люди пытаются вычислить, какие их ответы наиболее понравятся исследователю. Социолог думает, что он составил объективную картину, но это не так — он проецирует на общественное мнение свои представления об этом общественном мнении».

«Одна из глубочайших ошибок социологов и журналистов — выяснять, какого конкретного мнения придерживаются жители РФ, — отметил эксперт. — Никакого! 90% не думают в таких категориях. Политические и социальные категории реально осмысливаются немногими. Почему вы думаете, что положение в стране оценивают в рационально-аналитических категориях? Главы семейств (чаще всего в семьях роль финансового отдела выполняют женщины) в этом году свели семейный бюджет с большим трудом, но это не значит, что отсюда будут сделаны глубокие и рациональные обобщения. Люди просто фиксируют факты».

Иными словами, по мнению Кагарлицкого, картины вроде той, что нарисовал фонд «Общественное мнение», нельзя воспринимать как релевантные. Западная социология, впрочем, тоже большого доверия не заслуживает.

«В 2016 году она дала несколько крупных сбоев, — констатировал он. — Трампа предсказать не смогли, Brexit — тоже».

Сказанное, разумеется, не означает, что общественного мнения нет вовсе или что на него не влияет экономическое положение государства. Проблема в том, что социологи, как считает Кагарлицкий, пытаются жестко структурировать весь массив общественного мнения: 20% выступают за это, а 30% за то.

«Люди одновременно могут ожидать и плохого, и хорошего сразу, а вопрос «или-или» не обязательно присутствует в реальной жизни, — констатировал Кагарлицкий. — Известно, что в 90-е годы была тенденция, когда жители РФ считали, что положение страны ужасное и будет ухудшаться, но вот их личное положение оценивалось чуть-чуть лучше, чем положение государства. Сейчас всё наоборот: «У меня дела неважно, но у страны в целом всё хорошо». И то, и другое — так называемые инерционные аберрации. В 1990-е годы было представление, что в стране катастрофа, которое продолжало существовать даже тогда, когда всё начало выправляться. Но сейчас из-за того, что в 2000 годы создалось впечатление, что страна выправляется, люди и теперь не перестали так считать. В сознании человека необязательно есть прямая связь между его положением и положением страны в целом. Для него эта связь не очевидна».

При этом Кагарлицкий констатировал, что, скорее всего, в 2018 году экономическое положение большинства жителей РФ объективно не станет лучше.

«Нет никаких признаков не только динамичного экономического роста, но и признаков того, что рост вообще имеет место, — признал эксперт. — В 2000 годы суть роста была в том, что росли доходы, а не экономика. Появились деньги, часть которых просачивалась к населению. Тенденция власти в том, что она старается в одно и то же время делать социальные подачки и на эти социальные подачки брать у населения деньги».

Проще говоря, адресная помощь, о которой так много говорилось в последнее время может быть оплачена только изъятием средств у большинства населения.

«Берете у всех (включая бедных), чтобы дать немного бедным, — отметил Кагарлицкий. — Даже те, кто что-то получит, суммарно потеряют больше. Вся система адресной помощи видит только одну характеристику персонажа, хотя человек многомерен. На самом деле это симуляция: адресность помощи — это способ не оказывать помощи. Адресная помощь вводится не для того, чтобы кому-то помочь, а для того, чтобы кому-то не помогать. Ограничить максимально людей, которые являются получателями помощи».

Напомним, что, по данным опроса Фонда «Общественное мнение», 47% жителей России (среди молодых — 58%) ждут, что лично для них 2018 год будет лучше 2017-го. 34% думают, что наступающий год будет таким же, как уходящий, 6% ожидают ухудшения своего положения. Уверены, что для страны 2018 год будет лучше 2017-го, 38% российских граждан, 34% особых перемен не предвидят. Улучшение экономической ситуации прогнозируют 29% опрошенных. 51% граждан уверены, что качество жизни в России в 2018 году не изменится.

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