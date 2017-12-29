Transparency International призвал Киев всё закупать через Prozorro

Киев, , 15:21 — REGNUM Сделать обязательным проведение допороговых закупок через систему электронных закупок Prozorro призвали украинские власти специалисты Transparency International, заявил координатор Dozorro, директор программы инновационных проектов Transparency International на Украине Виктор Нестуля, сообщает 29 декабря «Укринформ».

По его словам, Киев должен принять в 2018 году законопроект, который бы обязал бы местные и федеральные власти проводить так называемые допороговые закупки через систему Prozorro.

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Допороговыми закупками считаются контракты, в которые включены товары на сумму менее 200 тыс. гривен ($7,16 тыс.) и работы на сумму до 1,5 млн гривен ($54 тыс.). Подобные контракты не обязаны проходить через систему Prozorro.

Нестуля отметил, что закон, обязывающий проводить допороговые закупки через систему электронных закупок, уже разработан в правительстве и должен в 2018 году быть вынесен на общественное обсуждение. После этого его сможет принять Верховная рада.

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«Мы все же надеемся, что он будет принят и обяжет заказчиков, которые манипулируют системой, проводить конкурентные закупки, и тратить наши с вами средства эффективно», — сказал Нестуля.

Напомним, по мнению экспертов, украинская система Prozorro сама по себе имеет много возможностей для махинаций с контрактами, когда, например, вместо реальной конкуренции в тендере участвуют подставные фирмы и выигрывает в итоге нужная.

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