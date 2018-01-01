Пенсии работающих пенсионеров индексироваться не будут

Москва, , 00:07 — REGNUM Закон о федеральном бюджете на 2018 год, вступивший в силу сегодня, 1 января, не предполагает индексацию пенсий работающим пенсионерам, сообщает ИА REGNUM. Между тем, выплаты тем гражданам, которые вышли на пенсию и перестали работать, с начала 2018 года будут проиндексированы на уровень выше инфляции.

Как заявлял ранее глава Минтруда Максим Топилин, при составлении госсметы на 2018 год ведомство решило не менять правило по индексации пенсий.

«Что касается январской индексации — ее предлагается сделать только для неработающих пенсионеров, как это предусмотрено существующим законодательством», — подчеркивал Топилин.

Таким образом, при официальном уровне инфляции в 3,2% в 2017 году, индексация пенсионных выплат будет проводиться на уровне 3,7%, то есть на 0,5% выше.

Кроме того, на 4% будут увеличены выплаты так называемым военным пенсионерам. На увеличение их пенсий в целом в федеральном бюджете на 2018−2020 годы заложено по 79,1 млрд рублей ежегодно.

Работающим пенсионерам можно будет лишь рассчитывать на перерасчет своей пенсии в связи с увеличивающимся стажем. Перерасчет выплат будет производиться 1 августа.