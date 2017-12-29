На Украину прибыли еще два американских балкера с углем

Киев, , 14:26 — REGNUM Два американских судна с антрацитовым углем прибыли в одесский морской торговый порт (МТП) «Южный», сообщает 29 декабря пресс-служба порта.

Согласно сообщению, первый балкер Oceanus прибыл 26 декабря и доставил на Украину 60,4 тыс. тонн антрацита для украинского энергетического холдинга ДТЭК. Второй балкер Woolloomoolloo прибыл 28 декабря, на его борту находилось 73,4 тыс. тонн антрацитового топлива для ОАО «Центрэнерго».

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Отмечается, что в порту уже приступили к разгрузке американских балкеров. По данным МТП «Южный», в 2017 году импортный антрацит составил 11% от всего грузооборота предприятия. В пресс-службе порта добавили, что с мая по декабрь 2017 года на Украину прибыло 18 судов типа Panamax.

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Напомним, с начала 2017 года Киев объявил блокаду Донбасса, тем самым лишив себя источника дешевого антрацитового угля. В результате украинским властям пришлось закупать иностранный антрацит в США и ЮАР, который значительно дороже донбасского.

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