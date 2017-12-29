В начале 2018 года возможны сильные колебания рубля

Москва, , 14:18 — REGNUM Для нефти 2017 год выдался отличным. С начала года черное золото подорожало на 18,6%. Декабрь закрывается на максимальных отметках за последние 2,5 года — баррель Brent прочно закрепился выше отметки 60 долларов и приближается к отметке 70, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

«Ключевым фундаментальным фактором роста стало соглашение ОПЕК и других нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти. А во втором полугодии добавилось немало форс-мажорных обстоятельств, которые тоже позитивно сказались на нефти: ураганы в Западном полушарии, референдум о независимости Курдистана, закрытие нефтепровода Forties в Северном море, взрыв трубопровода в Ливии.

Кроме того, последний отчет минэнерго США показал сокращение добычи нефти. Все это — временные факторы, однако главный драйвер — сделка ОПЕК — продолжит работать и в будущем году, так что в 2018 нефть может закрепить успех», — пояснила эксперт.

Интересно, что российский рубль при этом по итогам 2017 года не укрепился и даже ослабел на 0,9%. Это немного, можно сказать, что курс рубля не поменялся вообще.

Однако в течение года стоимость валютной корзины ЦБ РФ менялась от 57,60 до 65,80, то есть «размах» колебаний составил 14%. Как видим, волатильность на рынке присутствовала. 2017-й год показал сильную зависимость рубля от геополитических факторов и снижение зависимости от нефти.

«В 2018 году волатильность может сохраняться: США будут принимать решения по санкциям, пройдут президентские выборы, непременно произойдет что-то еще», — отметила Кулакова.

2018-й год может открыться как ростом, так и падением. Вряд ли сразу после праздников произойдет что-то важное, способное сильно сказаться на курсе, но нужно понимать, что рынок сейчас очень «тонкий», объемы торгов невелики, вследствие чего текущая динамика рубля может не совсем соответствовать реалиям.

«Массовый выход участников рынка на торги сразу после праздников может спровоцировать заметные колебания рубля, причем как в сторону роста, так и в сторону падения. Поэтому диапазон колебаний на ближайшее время довольно широкий: доллар — 56,50 — 58,50, евро — 68−70», — считает эксперт.

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