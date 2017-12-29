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Украина ввела пошлины на российскую сталепрокатную продукцию

Экономика

Якобы Россия «демпингует» украинских производителей

Киев, 29 декабря 2017, 14:15 — REGNUM  Антидемпинговые пошлины ввела Украины на импорт российской катанки и арматуры, сообщает 29 декабря правительственная украинская газета «Правительственный курьер».

Согласно сообщению, межведомственная комиссия по международной торговле Украины провела собственное расследование на украинском рынке, в результате чего оказалось, что Россия «демпингует» украинскую продукцию.

По данным комиссии, Россия нанесла «существенный ущерб для национального производителя» с Украины.

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По данным «расследования» было принято решение ввести пошлины на российскую катанку и арматуру, продающуюся на украинских рынках. Пошлины вводятся в размере 15,21% сроком на 5 лет с конца февраля 2018 года, то есть через 60 дней после опубликования решения в «Правительственном курьере».

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Напомним, ранее пошлиной в размере 37,89% Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обложило украинские горячекатанные уголки. По данным комиссии, украинские производители стали, такие как «Азовсталь», «Енакиевский металлургический завод» и другие сознательно занижали стоимость продукции, чтобы «убрать с дороги» конкурентов.

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