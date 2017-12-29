180 сотрудников Сибирской генерирующей компании награждены в этом году

Барнаул, , 09:25 — REGNUM Ежегодно 22 декабря по всей России специалисты отрасли отмечают День энергетика. В этот день чествуют людей, которые стоят на страже тепла и уюта в квартирах горожан и энергобезопасности страны. В этом году наград за вклад в развитие отрасли и обеспечение надежной работы энергообъектов были удостоены почти 180 сотрудников предприятий Сибирской генерирующей компании (СГК) в Барнауле и Рубцовске.

Награды самого высокого уровня — почетной грамоты Министерства энергетики РФ — были удостоены три энергетика СГК. В их числе Сергей Драчёв, мастер по ремонту оборудования цеха тепловой автоматики и измерений Барнаульской ТЭЦ-2, Александр Штоппель, машинист бульдозера цеха топливоподачи Барнаульской ТЭЦ-3, и Сергей Климов, главный инженер Барнаульской тепломагистральной компании. Все они верны своему делу, имеют большой стаж работы в отрасли. Например, Сергей Драчёв работает на Барнаульской ТЭЦ-2 уже около 24 лет. За это время его не раз награждали благодарностями и почетными грамотами за ответственность и профессионализм.

Как сообщает управление по внешним связям, следующих по уровню министерских наград были удостоены директор по экономике и финансам Алтайского филиала СГК Татьяна Маслова и слесарь по обслуживанию тепловых сетей Барнаульской теплосетевой компании Андрей Давыденко, который обслуживает сети Западного сетевого района Барнаула, начиная с 2003 года.

Трое энергетиков были поощрены специальными наградными знаками компании. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений цеха тепловой автоматики и измерений ТЭЦ-3 Вера Жукова и машинист котлов Барнаульской ТЭЦ-2 Вадим Соболь были награждены нагрудным знаком отличия СГК «Ветеран энергетики», а старший машинист турбинного отделения турбинного цеха Барнаульской ТЭЦ-3 Антон Мальзам удостоен нагрудного знака отличия СГК «За заслуги в энергетике» II степени.

Практически всю свою производственную жизнь эти люди посвятили энергетике, много сделали для того, чтобы родные теплоэлектростанции работали надежно. Например, Антон Мальзам на Барнаульскую ТЭЦ-3 пришел еще в 1984 году, после окончания службы в армии. Постепенно, шаг за шагом, поднимался вверх по служебной лестнице: работал машинистом-обходчиком по вспомогательному оборудованию турбинного цеха, по основному оборудованию, машинистом паровых турбин и в настоящее время работает на одной из высококвалифицированных должностей — старшим машинистом турбинного отделения 8-го разряда. Его трудовой стаж в энергетике составляет 33 года.

Вадим Соболь 26 лет проработал на Барнаульской ТЭЦ-2. В его ведении котлы станции, а на плечах огромная ответственность за тепло в домах горожан. За долгую безупречную работу на предприятии его неоднократно поощряли руководители станции и города.

Наград правительства Алтайского края и управления Алтайского края по промышленности энергетике был удостоены 26 сотрудников станций, теплосетевых предприятий и филиала компании. Наград Алтайского краевого законодательного собрания — 5 сотрудников, администрации города Барнаула — 21 сотрудник, администрации Рубцовска — 4 сотрудника.

Также энергетики получили почетные грамоты и благодарности от администраций Октябрьского и Индустриального районов Барнаула, Сибирской генерирующей компании.