Стало известно, чьей была идея выпуска евробондов для российских олигархов

Москва, , 13:18 — REGNUM Автором идеи выпуска специальных валютных бондов для репатриации капиталов российских бизнесменов оказался владелец группы ЕСН Григорий Берёзкин. Об этом агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в одном из госбанков и двух собеседников в Минфине.

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Сообщается, что эту идею Берёзкин предложил президенту РФ Владимиру Путину в конце сентября во время встречи главы государства с представителями крупного бизнеса в России. При этом сам Григорий Берёзкин приписывает авторство Минфину.

«Они ищут разные способы привлечения инвестиций. Сейчас весь мир конкурирует за капитал, и то, что Минфин делает шаги в эту сторону, подчеркиваю, по своей инициативе, — это колоссальный плюс», — пояснил владелец группы ЕСН.

Среди чиновников новые облигации уже получили неофициальное название «березки». Это не только созвучно с фамилией бизнесмена, но и напоминает о советских временах и специализированных магазинах «Березка», где за валюту продавали импортные товары.

По словам источника издания в Минфине, сначала спрос на бонды составлял $200 млн, а теперь он близок к тому, чтобы превысить $3 млрд. Согласно закону о федеральном бюджете, это предельный объём внешних заимствований на 2018 год.

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Как сообщало ИА REGNUM, поручение обеспечить в 2018 году выпуск специальных валютных облигаций для возвращения капиталов в Россию президент Российской Федерации Владимир Путин дал в декабре 2017 года. Вопрос о создании удобных механизмов возвращения капиталов в российскую юрисдикцию был затронут ещё в сентябре на одной из встреч главы государства с представителями крупного российского бизнеса. Тогда в качестве такого инструмента предлагалось использовать российские облигации внешнего займа, номинированные в иностранной валюте.

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Также сообщалось, что при размещении евробондов в 2018 году Минфин Российской Федерации будет отдавать приоритет российским инвесторам, но новые евробонды не будут предназначены исключительно для российских покупателей, также Минфин ожидает и заявок от иностранных высококвалифицированных инвесторов.

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