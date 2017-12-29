Строительство суперверфи началось в Петербурге

Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM Петербургская компания «Метрострой» начала работы по строительству мощного судостроительного комплекса на «Северной верфи». Об этом сегодня, 29 декабря, ИА REGNUM сообщила пресс-служба судостроительного предприятия. Новый комплекс позволит «Северной верфи» строить крупнотоннажные гражданские суда и боевые корабли.

Руководители «Северной верфи» и «Метростроя» подписали контракт на строительство стапельной площадки и эллинга в рамках первого этапа нового проекта.

«Метрострой» построит стапельную площадку с двухпролетным эллингом размером 250 м х 140 м х 75 м. Эллинг будет оснащен мостовыми кранами грузоподъемностью 350 тонн и современным передаточным оборудованием на базе самоходных судовых поездов <…> Работы должны быть завершены в I квартале 2019 года», — отметили на «Северной верфи».

В ходе второго этапа проекта запланирована модернизация корпусообрабатывающего и сборочно-сварочного производства.

Как пояснил генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарев, проект реализуется на средства Объединенной судостроительной корпорации, в которую входит предприятие, и Федеральной целевой программы.

Новый комплекс позволит строить крупноблочным способом суда и корабли массой до 25 тыс. тонн и длиной до 260 метров, например, фрегаты нового поколения, десантные корабли, газовозы, нефтеналивные танкеры.

По словам гендиректора ОАО «Метрострой» Николая Александрова, в настоящее время метростроевцы уже обустраивают свой строительный городок на верфи, проводят испытания пробных кустов свай. Одновременно идут переговоры с поставщиками материалов и оборудования, размещаются заказы на изготовление металлоконструкций для нового судостроительного комплекса, разрабатываются логистические схемы.

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Напомним, ОАО «Метрострой» возводит тоннели и станции петербургской подземки, а также был генподрядчиком на завершающем этапе строительства стадиона на Крестовском острове.

«Северная верфь» является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности России. На верфи построено около 600 надводных кораблей и коммерческих судов для ВМФ и гражданских флотов. Сегодня в портфеле заказов предприятия — серии фрегатов и корветов, а также суда различного назначения. Кроме того, «Северная верфь» может стать местом постройки нового сверхмощного атомохода «Лидер».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Смольный согласовал отклонение от высотных параметров в зоне строительства нового комплекса. Как правило, здесь нельзя строить выше 40 метров с предельным отклонением до 65 метров, но высота конструкций судостроительного комплекса будет достигать 75 метров.

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