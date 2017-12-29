Основной риск для рубля – санкции США

Москва, , 09:23 — REGNUM Сырьевое ралли вкупе со слабым долларом позволило рублю возобновить укрепление после кратковременной коррекции. Российская валюта снова отправила доллар к отметке 57,34 руб., откуда к закрытию пара слегка откатилась в район 57,50 руб., просев на 0,42%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«В последние дни 2017 года на сырьевых площадках открылось второе дыхание, увлекая за собой рисковые активы в целом. Не остался в стороне и рубль, который достиг более чем двухмесячных максимумов», — отметил Ковалев.

Но не менее важным драйвером остается динамика доллара, который агрессивно упал на международном рынке Форекс под влиянием дальнейшего перепозиционирования игроков перед вступлением в 2018 год.

«Условия для уверенного самочувствия российской валюты создает и нефть, которая торгуется на полуторалетних максимумах на фоне сокращения запасов в США и перебоев в поставках», — считает Ковалев.

На днях Банк России пообещал и далее снижать ставки в 2018 году. И потенциально это сигнал к снижению привлекательности рублевых активов в глазах иностранных спекулянтов. Но риски с этого фронта могут оказаться весьма ограниченными.

«Во-первых, российский регулятор будет действовать плавно и максимально безболезненно.

Во-вторых, не исключено, что Федрезерв — уже под предводительством Пауэлла — замедлит ужесточение политики, если инфляция продолжит буксовать, а налоговая реформа не придаст экономике должного импульса.

Основной риск для российской валюты в начале 2018 года будет исходить от американских санкций», — пояснил эксперт.

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