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Товарооборот между Россией и США вырос на $2,7 млрд

Экономика

По итогам года рост товарооборота между Россией и США составит 15-17%

Москва, 29 декабря 2017, 09:17 — REGNUM  Предварительная оценка роста объема товарооборота между Россией и США в 2017 году — $2,7 млрд, а по итогам года рост составит 15−17% по отношению к предыдущему году, заявил торговый представитель РФ в США Александр Стадник.

«Сегодня товарооборот между Россией и США выходит на траекторию роста порядка 17%. Это говорит об опережении показателя прошлого года примерно на $2,7 млрд. В структуре российского экспорта в США несырьевые товары составляют около 97%», — цитирует РИА Новости Стадника.

Он добавил, что рост экспорта неэнергетических товаров составит около 20%, высокотехнологичных — более чем 42%, инновационных — 28%, машинно-технической продукции — почти на 22%. При этом сырьевой экспорт составляет всего 2,5%, но и в этом секторе рост составит не менее 20%.

Главной целью в торговле с США в 2018 торгпред видит увеличение объемов экспорта еще на 20%.

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По данным ФТС, торговый оборот России и США в первом полугодии составил $10,7 (около 4% от внешнеторгового оборота РФ). Ключевыми партнерами остаются Китай и страны Евросоюза — Германия, Нидерланы и Италия.

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