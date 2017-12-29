Путин повысил МРОТ до минимальной зарплаты

Москва, , 08:42 — REGNUM С 1 января 2018 года в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается на уровне 85% от величины прожиточного минимума (9 489 рублей). Соответствующий закон пописал президент РФ Владимир Путин. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, минимальный размер отплаты труда (МРОТ) будет повышаться до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в два этапа.

Так, 1 января 2018 г. величина МРОТ составит 9489 рублей в месяц (85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года).

Начиная с 2019 г. — в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года.

Величина прожиточного минимума трудоспособного населения устанавливается в порядке, определенном правительством РФ.

Сведения о величине МРОТ будут публиковаться каждый квартал на официальном сайте Минтруда РФ.

26 декабря 2017 года закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума одобрил Cовет Федерации на последнем пленарном заседании осенней сессии, а ранее Госдума.

Напомним, в настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 7800 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин предложил повысить МРОТ на совещании с членами правительства в начале сентября 2017 года.

Путин поручил правительству вместе с проектом федерального бюджета на ближайшие три года внести в Госдуму РФ проект закона о повышении прожиточного минимума. Закон был принят 15 декабря.

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