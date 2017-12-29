«Made in Татария»: под производство бытовой техники создан парк

Набережные Челны, Татария, , 06:21 — REGNUM Постановлением кабинета министров Татарии в Набережных Челнах создан индустриальный парк «Хайер Рус». Соответствующее предложение было выдвинуто министерством экономики региона и ООО «Хайер Электрикал Эпплаенсис Рус», производящим бытовую технику, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Об инициативе китайской компании по созданию индустриального парка в республике стало известно в августе 2017 года. Первоначально проект предполагает производство стиральных машин, а позднее планируется выпуск и другой бытовой техники.

Участок под реализацию проекта составит 125 га, его предполагается выделить без проведения торгов.

Также напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 25 декабря 2017 года подписал постановления о создании в Татарии сразу трёх территорий опережающего социально-экономического развития. Этот статус позволит предоставлять льготы и налоговые преференции будущим резидентам площадок. А появление последних в моногородах позволит решить вопрос с рабочими местами.

Первая ТОСЭР будет работать в Зеленодольске. Под неё уже подписаны первые 15 соглашений о реализации инвестиционных проектов. Среди направленности компаний — палубное оборудование, выпуск сельхозтехники, запчастей для автомобилей, тепличных комплексов, лекарственных средств, а также пошив спецодежды из современных материалов. За счёт реализации проекта при общем объёме инвестиций свыше 7,6 млрд рублей планируется создать порядка 2,5 тыс. постоянных рабочих мест.

В Нижнекамске, где также создаётся такая площадка, производить планируется несколько иной вид продукции. Среди неё — тара для агропромышленного сектора, изоляция для труб, сухие кондитерские изделия, эргономичная мебель и многое другое. При вложении 7,5 млрд рублей здесь планируют создать 3 тыс. рабочих места.

Чистополь также выбран в качестве ТОСЭР. Рамочные соглашения под площадку подписаны уже с 23 компаниями. Направленность ТОСЭР «Чистополь» также достаточно широка: от производства телемедицинских мобильных флюорографических комплексов, металлоконструкций до гранулированных органических удобрений, бутилированной воды, продуктов питания и строительства заводов литья алюминиевых сплавов, по производству белкового концентрата из масличных культур. Объём инвестиций, который запланирован в эти проекты, составляет свыше 8,5 млрд рублей. Количество предполагаемых рабочих мест — более 1,5 тыс.