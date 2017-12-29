«Сбербанк» и «Транснефть»: претензии по сделкам 2013 года сняты

Москва, , 04:50 — REGNUM Договоренность об урегулировании претензий по сделкам за декабрь 2013 года достигнута между ПАО «Сбербанк» и ПАО «Транснефть», сообщили в пресс-службе «СБ».

"ПАО «Сбербанк» и ПАО «Транснефть» достигли договоренности об урегулировании претензий в отношении сделок с производными финансовыми инструментами, заключенных в декабре 2013 года», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что условия урегулирования снимают необходимость продолжения судебного разбирательства.

«Транснефть» и «Сбербанк» выражают надежду, что интерес профессионального сообщества, проявленный к указанному спору, будет способствовать формированию четких и понятных правил поведения на рынке производных финансовых инструментов», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, «Транснефть» в январе 2017 года подала на «Сбербанк» в суд, требуя вернуть 66,5 млрд рублей, выплаченные банку в 2014 году по договорам о барьерных опционах. Компания лишилась этой суммы в результате девальвации рубля (российский экономический кризис конца 2014 года).

Аргументом «Транснефти» является то, что банк не предупредил компанию о рисках. Соответствующая сделка, заключенная в 2013 году, была признана недействительной Арбитражным судом Москвы.

«Сбербанк» подал апелляцию, а также предложил «Транснефти» мировое соглашение без денежных выплат. «Транснефть» это не устроило, и она подала кассационную жалобу.

Стоит напомнить, что барьерный опцион — ценная бумага, выплата по которой зависит от того, достигла ли цена базового актива некоторого уровня за определенный период времени или нет.

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