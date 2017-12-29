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Мировое соглашение «Системы»: «Башнефть» получила 20 млрд рублей

Экономика

Перечислен первый транш

Москва, 29 декабря 2017, 04:17 — REGNUM  Сумма в двадцать миллиардов рублей переведена на счет ПАО АНК «Башнефть» российской компанией АФК «Система» в рамках реализации мирового соглашения, сообщили в инвестиционной компании.

Напомним, «Башнефть» является, наряду с ПАО «Газпром», истцом, потребовавшим от «Системы» через суд возместить убытки, которые образовались при продаже акций энергетической компании.

Иск, итоговая сумма которого составила 170,6 млрд рублей, был подан в мае 2017 года. В августе Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил его, но это не удовлетворило ни ответчика, ни истцов, в связи с чем последовали апелляции и дальнейшие судебные слушания.

Тем временем у «Системы» были арестованы активы: акции МТС (31,76%), АО «Группа компаний «Медси» (100%), Башкирской электросетевой компании (90,47%), ООО «Система телеком активы» (100%), МТС-банка (71,87%), «Детского мира» (52,09%), агрохолдинга «Степь» (90,5%) и девелопера «Лидер-инвест» (98,78%).

В итоге 22 декабря участники судебного процесса подписали мировое соглашение, согласно которому ответчики (АФК «Система» и АО «Система-Инвест») выплатят «Башнефти» 100 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 26 декабря ограничения на получение доходов по принадлежащим «Системе» и «Система-Инвесту» акциям были отменены.

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Иск «Роснефти» против АФК «Система»

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