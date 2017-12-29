Чтобы не сбежали в Китай: «Аэрофлот» поднял зарплату командирам корабля

Москва, , 03:54 — REGNUM Зарплата командира корабля авиакомпании «Аэрофлот» будет с 1 января 2018 года повышена до 650 тысяч рублей, заявил генеральный директор предприятия Виталий Савельев в эфире телеканала «Россия 24».

Глава «Аэрофлота» сообщил, что руководство приняло решение поднять зарплатный уровень и объяснил — в связи с чем.

«У нас со следующего года командир корабля будет получать 650 тысяч рублей, это около десяти тысяч долларов, даже больше», — сказал Савельев.

Он уточнил, что перешедшему из конкурирующей авиакомпании будут платить подъемные. Иностранные пилоты — не исключение.

«У нас ушло за этот год около 60 командиров, высококлассных командиров, в Китай — они им платят очень большие деньги, я даже не хочу озвучивать, она просто нереальная», — пояснил Савельев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года в газете «Коммерсант» появилась информация, что российские пилоты увольняются из российских авиакомпаний и переходят работать в Китай и в Южную Корею.

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С начала 2015 года на работу в Азию отправились более 300 пилотов. С такой проблемой столкнулись в частности «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, «Волга-Днепр», «ВИМ-Авиа».

Савельев тогда отметил, что «пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где зарплаты в полтора — два раза выше». Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июня руководство «Аэрофлота» объявило о введении системы одноразовых выплат при трудоустройстве пилотов.

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