Украина оценила в $1 млрд потери из-за разрыва торговых связей с РФ

Киев, , 02:55 — REGNUM Ежегодные экономические потери Украины от ослабления торговых связей с Россией составляют более миллиарда долларов, заявила Наталия Микольская, заместитель украинского министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины, в интервью газете «Европейская правда».

Подводя итоги уходящего года, замминистра отметила, что Украина уже начала чувствовать положительный эффект от режима свободной торговли с Европейским союзом. Она отметила, что украинский экспорт в ЕС постоянно растет.

Что касается торговли со странами СНГ, то, по мнению украинского чиновника, «все страны, с которыми Украина торгует в рамках СНГ, заинтересованные в сохранении действующего торгового режима с Украиной».

«Мы говорим о наших торговых партнеров. РФ к партнерам отнести нельзя, она является страной, с которой мы торгуем, — сказала Микольская. — Все наши торговые партнеры заинтересованы в сохранении действующего режима торговли с Украиной, поэтому я уверена, что украинские экспортеры не почувствуют этого».

Журналист спросил, чем можно объяснить тот факт, что наблюдается рост «не только экспорта в Россию, но и российский импорт» с 2017 года. И это при том, «в последние годы мы видели вполне логичный резкое падение нашего торгового оборота».

«Это можно объяснить следующим образом: страны-соседи, как правило, крупнейшими торговыми партнерами», — сказала Микольская.

По ее словам, увеличение украинского товарооборота с Россией говорит о том, что «как на рынке РФ являются товары, которые нужны в Украине, так и на рынке Украины есть товары, которые нужны в России».

Она подчеркнула, что «бизнес всегда будет покупать то, что ему выгоднее в данный момент»: что можно купить по низкой цене с лучшими условиями поставки товара, то и будет приобретаться.

«И это еще раз подтверждает, что связи были разрушены искусственно, и если бы они не были разрушены, то наша торговля с РФ развивалась бы достаточно динамично и у нас не было бы потери как минимум 1 млрд долларов США в год нашего экспорта», — заявила Микольская.

Напомним, 1 сентября 2017 года вступило в силу соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. По итогам первого полугодия 2017 года ЕС стал главным торговым партнером Украины.

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