Силуанов советует гражданам России хранить сбережения в национальной валюте

Москва, , 21:54 — REGNUM Национальная валюта является наиболее оптимальным вариантом хранения сбережений для российских граждан. Об этом 28 сентября заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1».

«Я думаю, что оптимальный вариант — это, конечно, наш рубль, наша национальная валюта», — сказал глава Минфина.

Силуанов также призвал граждан вкладывать средства в рублёвые финансовые инструменты, которые, по его словам, являются надёжными и «дают наибольшую доходность сегодня».

«Большая часть наших граждан тратит в рублях. Поэтому у нас есть очень доходные рублёвые инструменты — это и депозиты в надёжных банках, и облигации федерального займа, которые выпускает Минфин как раз для хранения денежных средств», — отметил министр.

Он также подчеркнул, что Минфин ожидает стабильного курса рубля в 2018 году. По словам Силуанова, бюджетное правило в предстоящем году будет действовать более эффективно, что «позволит обеспечить стабильность курса рубля при возможных колебаниях цен на нефть или возможных изменениях потока капитала».

«Оснований для изменения курсовых соотношений мы в настоящий момент не видим», — сказал министр финансов.

Ранее, напомним, в Минфине заявили, что курс рубля в следующем году ожидается на уровне 2017 года при условии цены на нефть в районе $55 за баррель и отсутствия внешних шокирующих факторов.

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