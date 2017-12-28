Пензенское правительство получит резолюцию от обманутых дольщиков

Пенза, , 21:48 — REGNUM Обманутые дольщики в Пензенской области, объединившиеся в «Бездомный полк», приняли резолюцию, которую планируют направить в областное правительство. В документе изложена суть проблемы и основные требования пострадавших участников долевого строительства.

Граждане предлагают, чтобы затянувшееся строительство продолжил другой застройщик в рамках банкротства, сообщает PenzaInform.

«Чтобы застройщик приступил к работам, но мы при этом остались под защитой 214-го федерального закона», — заявил активист Дмитрий Цветков.

Предложение, поступившее от правительства ранее в адрес дольщиков, не внушает пострадавшим доверия.

«Мы считаем, что создание ЖСК только усугубит ситуацию по нам, по дольщикам, потому что по закону ЖСК сам обязан достраивать свой дом. Государство не дает абсолютно никаких гарантий, а у нас 99,9% в этом плане неплатежеспособны», — пояснила Евгения Гущина.

Текст резолюции подписали 236 человек, сообщает PenzaNews.

«Уведомляем, что действия правительства Пензенской области по решению проблем с участниками долевого строительства ОАО «Пензастрой» признаны нами неэффективными», — говорится в тексте документа.

Ряд активистов направились в канцелярию правительства области, намереваясь вручить грамоты чиновникам, ответственным за продолжение строительства проблемных объектов. Грамоту «За обещания» в канцелярии рекомендовали направить главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву, грамоты «За равнодушие» и «За остановку строительства» — министру строительства Александру Гришаеву и его первому заместителю Светлане Кругловой.

Приняли грамоту только в адрес председателя правительства Пензенской области Николая Симонова «За то, что чудес не бывает». Эту фразу глава правительства произнес на встрече с дольщиками на прошлой неделе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пострадавшими от деятельности компании «Пензастрой» стали около пятисот семей. В связи с финансовыми затруднениями пять многоквартирных домов тек и не были возведены.

Ранее правительство Пензенской области предлагало дольщикам объединиться в ЖСК для достройки объектов, однако оставшиеся без квартир люди опасаются, что эта схема будет такой же неэффективной, как она показала себя в других регионах.

Также в августе в Пензенской области принят закон о «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов». Но до настоящего времени жизнь обманутых дольщиков он не облегчил.

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