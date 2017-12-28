Виновен и свободен: дело директора аэропорта Челябинска прекращено

Челябинск, , 21:34 — REGNUM В Челябинске генеральный директор аэропорта Юрий К. заплатит за самоуправство судебный штраф. Уголовное дело в отношении него прекращено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Металлургическом районном суде города.

Следствие установило, что руководитель не имел законных оснований для того, чтобы распоряжаться расположенным на территории аэропорта, которое находится в федеральной собственности. Тем не менее он самовольно сдал в аренду секцию №1 в складе транспортного оборудования. /тот объект имеет целевое назначение объекта гражданской обороны. В итоге государство понесло ущерб в размере 1 млн 671 тыс. 733 рублей и 94 копейки.

Защита Юрия К. обратилась в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и о наложении судебного штрафа. Государственный обвинитель с этим согласился. Представитель территориального управления Росимущества возражал.

Суд в результате удовлетворил ходатайство защиты. Уголовное дело прекращено. А директор должен уплатить штраф в размере 70 тыс. рублей.

Отметим, приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Добавим, что такая мера, как судебный штраф значится в статье 446.2 УПК России. Она была введена в 2016 году.

При этом если гражданин не уплатит судебный штраф, то производство по уголовному делу будет возобновлено. Отметим, челябинцы на форумах и в соцсетях в основном негативно отнеслись к постановлению суда о наложении судебного штрафа. А некоторые задаются вопросом, из каких средств директор будет уплачивать штраф.