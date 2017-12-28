ЦБ и Минфин разработали законопроект о регулировании ICO

Москва, , 21:15 — REGNUM Минфин и Центробанк России разработали рамочный законопроект, регулирующий привлечение инвестиций с помощью криптовалют — ICO (Initial Coin Offering). Об этом заявил 28 декабря заместитель министра финансов Алексей Моисеев на заседании общественного совета при Минфине.

Механизм привлечения инвестиций ICO схож с привычным для крупных компаний способом первичным размещением акций на бирже (IPO). В случае ICO роль акций выполняют токены, приобретаемые за цифровые валюты. Сам процесс инвестирования напоминает краудфандинг, так как стартапы выходят на рынок криптовалют до запуска проекта, на этапе бизнес-идеи. Если идея оказывается успешной, то инверторы вкладываются в проект на раннем этапе. В данной механизме криптовалюты будут считаться «иным имуществом», которым позволено расплачиваться за токены.

Моиссев отметил, что министерство не намерено чрезмерно регулировать рынок ICO, так как он может уйти в другие страны. При этом ведомство видит основные риски именно в рынке токенов.

Первый заместитель Банка России Ольга Скоробогатова добавил, что цифровые валюты не будут считаться платежным средством. Более того, в законе написано, что добыча криптовалют (майнинг) относится к предпринимательской деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе заседания общественного совета при Минфине Скоробогатова сказала, что в 2018 году планируется запустить обсуждение о создании наднациональной цифровой валюты в рамках БРИКС и ЕАЭС.

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