Подведены итоги онлайн-этапа Кубка «Управляй!»

Москва, , 20:47 — REGNUM Состоялось подведение итогов онлайн-этапа Кубка по менеджменту среди студентов «Управляй!» для всех регионов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. В этот день стали известны регионы, где пройдут очные полуфиналы.

На этом этапе студенты, получившие наилучшие результаты, сразятся за право выхода в финал.

Руководитель проекта, директор Института организационного развития и стратегических инициатив в РАНХиГС, член Экспертного совета при Правительстве РФ Вячеслав Шоптенко поздравил участников с выходом в полуфинал и привел статистику активности регионов по участию в Кубке.

Наилучшие результаты в Уральском федеральном округе показали Екатеринбург и Челябинск, также в очный полуфинал вышли студенты из Тюмени. Наибольшее число студентов, вышедших в финал по УФО, учатся Южно-Уральском государственном университете, Тюменском государственном университете и Уральском федеральном университет имени первого Президента России Бориса Ельцина.

В Приволжском федеральном округе, который показывал максимальные цифры по числу регистраций студентов, лидером осталась Нижегородская область, следом за ней — Самарская область. Из тройки вузов-лидеров федерального округа, два первых места заняли филиалы РАНХиГС — Дзержинский филиал и Поволжский институт управления им. П.А.Столыпина, следом за ними в тройку лидеров вошел Самарский государственный экономический университет.

Списки лидеров Центрального федерального округа возглавили Владимирская и Брянская области, представленные соответствующими филиалами РАНХиГС.

В Дальневосточном федеральном округе наибольшую активность показал Дальневосточный федеральный университет.

КАк ранее сообщало ИА REGNUM, цель Кубка по менеджменту для студентов «Управляй!» — выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций. В рамках Кубка участники выполняют максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимать стратегические решения. Победители войдут в российскую сборную, которая примет участие во всемирном чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, и получат гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов страны. Также лучшие участники могут получить приглашения на стажировку или работу в крупных компаниях.

Регистрация для студентов Центрального, Северо-Кавказского, Северо-Западного федеральных округов, а также для Москвы и Санкт-Петербурга продлится до 15 января 2018 года.

Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!» является частью открытой платформы «Россия — страна возможностей», реализация которой началась с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов.

Платформа «Россия — страна возможностей» осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Проектная платформа рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.