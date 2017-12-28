Центробанк обсудит введение цифровой валюты в рамках БРИКС и ЕАЭС

Москва, , 20:20 — REGNUM Банк России намерен в 2018 году обсудить с партнёрами по БРИКС и ЕАЭС введение единой наднациональной цифровой валюты, заявила 28 декабря первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатовав ходе заседания общественного совета при Минфине.

По её мнению, внедрение национальной цифровой валюты не целесообразно с точки зрения макроэкономики. Более актуальным может быть введение такой валюты на территории БРИКС и ЕАЭС.

Зампред ЦБ сказала, что никаких решений не принято, но, с её точки зрения, наднациональная валюта — более перспективный вариант.

Скоробогатова добавила, что Центробанк пока находится на самой начальной стадии переговоров. По её мнению, в 2018 году будут прорабатываться подходы к выпуску наднациональной валюты.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря на заседании общественного совета Минфина заместитель главы ведомства сообщил, что в России разрабатывается законопроект, который рассматривает майнинг в качестве предпринимательской деятельности. В случае принятия такого закона все производители криптовалюты в России будут платить налоги.

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