Инфляция в Удмуртии по итогам 2017 года составила 1,41%

Ижевск, , 20:00 — REGNUM В Удмуртии по итогам 2017 года показатель инфляции составил 1,41%. Только в декабре потребительские цены на все товары и платные услуги в республике выросли на 0,21%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата.

В течение года наиболее значительно выросли цены на алкогольные напитки, показатель составил 5,15%, темп роста стоимости услуг составил 2,98%, непродовольственные товары подорожали на 1,64%, бытовые услуги — на 1,6%. В группе продовольственных товаров без учета алкоголя за период 12 месяцев наблюдается дефляция в размере 0,98%.

Только в декабре максимальный темп роста цен также зафиксирован в группе алкогольных напитков — он составил 1,16%, бытовые услуги подорожали на 0,49%, продовольственные товары без учета алкогольных напитков — на 0,21%, наименее значительно изменилась цена непродовольственных товаров в декабре — рост составил 0,8%.

Напомним, по итогам 2016 года инфляция в Удмуртии составила 3,7%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минфин и Минэкономразвития РФ ожидают, что в стране по итогам года инфляция достигнет исторического минимума на уровне 2,5—2,6%.

При этом старший аналитик Альпари Анна Бодрова отмечает, что жители России становятся беднее, несмотря на замедление инфляции до рекордного минимума и высокие цены на нефть, которые несут в бюджет основную денежную массу.

«Индекс, который отражает остающуюся на руках у россиян сумму после ежемесячных плановых и обязательных расходов, падает 37-й месяц подряд», — пояснила эксперт.