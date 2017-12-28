«Газпром» и Приднестровье: 2018-й — год перемен

Тирасполь, , 19:39 — REGNUM Президент Приднестровья Вадим Красносельский принял в Тирасполе делегацию «Газпрома» во главе с заместителем председателя правления Валерием Голубевым. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресc-службе президента ПМР, Красносельский отметил, что с последней встречи прошло более полугода, и за это время произошло немало событий — как в республике, так и за ее пределами.

Валерий Голубев заверил, что в России внимательно следят за происходящим в Приднестровье и по его периметру. Уходящий год он назвал непростым, но достаточно успешным, а 2018-й охарактеризовал как год значительных перемен.

«В России серьезные задачи стоят на 2018 год. Мы ожидаем существенных перемен по самым разным направлениям. Для нашей компании год тоже будет очень напряженный в части реализации инвестиционных проектов. Приходится ездить по регионам, посещать соседние государства», — сказал он.

Собеседники обсудили перспективы российско-приднестровского сотрудничества по линии «Газпрома».

Днем ранее, напомним, глава «Газпрома» Алексей Миллер принимал в Москве президента Молдавии Игоря Додона, который попросил для Молдавии скидку на российский газ в 10−15%, как для стран ЕАЭС. Приднестровье получает российский газ по тому же контракту, что и Молдавия, но не расплачивается за него перед «Газпромом», а сформированный долг в размере около $6 млрд юридически числится за Молдавией.

К концу 2018 года между тем Молдавия намерена достроить газопровод, который теоретически позволит ей получать газ из Румынии. А в 2019 году, по некоторым прогнозам, транзит российского газа через Украину (из этой трубы получают газ в ПМР) может быть остановлен.

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