Тверская область и «Россети» договорились о сотрудничестве

Тверь, , 19:26 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве по развитию электросетевого комплекса Тверской области подписали сегодня, 28 декабря, правительства региона и компания «Российские сети». Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, соглашение предусматривает взаимодействие по реализации инвестиционной программы, направленной на повышение надёжности электросетевого комплекса. В рамках соглашения в ближайшие годы планируется отремонтировать и реконструировать существующие электросетевые активы, а также построить новые питающие центры и линии электропередачи. Стороны договорились о совместной работе в сфере тарифного регулирования.

По словам губернатора Тверской области Игоря Рудени, приоритетным является повышение стабильности энергоснабжения муниципальных образований, особенно в юго-западных районах области, наиболее подверженных отключениям электричества. Здесь необходима замена изношенного оборудования: установка новых опор, замена проводов, трансформаторных подстанций, «закольцовка» линий электроснабжения. Важной задачей губернатор считает обеспечение доступности подключения к электроснабжению всех потребителей, в частности инвесторов.

Энергетики намерены начать работу уже в январе 2018 года.