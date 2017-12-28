Потраченные калининградцами в Польше 3 млрд рублей — «незначительная сумма»

Калининград, , 18:56 — REGNUM 3 млрд рублей, которые в 2017 году потратили калининградцы в Польше, не несут серьезного ущерба для экономики российского эксклава. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал уполномоченный по правам предпринимателей в Калининградской области Георгий Дыханов.

Напомним, накануне таможня приграничного с Россией Варминьско-Мазурского воеводства обнародовала итоговые цифры «закупа» калининградцев. По данным замначальника таможни Артура Глувчиньского, в 2017 году калининградцы оформили в Польше чеков «такс-фри» на 180 миллионов злотых, или 3 млрд рублей.

«С начала года россияне купили в польских магазинах намного больше товаров, чем годом ранее», — констатировал польский таможенник. — Сравнивая с предыдущим годом, виден явный прогресс. За весь 2016 год было около 155 тысяч счетов на сумму более 153 миллионов рублей».

Калининградский бизнес-омбудсмен Дыханов считает, что «3 млрд рублей — незначительная сумма для Калининградской области».

«Даже если мы ее удвоим, поскольку, как показывает практика, примерно половина покупателей оформляет на границе «такс-фри». Поэтому можно сказать, что, вероятно, мы потратили в Польше 5−6 млрд рублей. Но даже эта цифра — всего порядка 5% от общего оборота розничной торговли в Калининградской области, который превышает 100 млрд рублей», — уточнил Дыханов.

Гораздо более серьезной опасностью для региональной экономики, по мнению бизнес-омбудсмена, является серая теневая торговля польскими продуктами и товарами в Калининградской области.

«Это наносит бо́льший ущерб экономике региона, чем покупка туристами товаров для себя. И это касается не только микроавтобусов, с которых торгуют польской колбаской. Например, сегодня в интернете можно заказать любой алкоголь из Польши в любое время суток. Когда люди, не платя налоги, завозят продукты и начинают конкурировать с компаниями, платящими налоги, — это порыв экономики», — сказал Дыханов.