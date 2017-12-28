Узбекистан расширяет географию поставок овощей и фруктов

Астана, , 19:34 — REGNUM Узбекистан планирует значительно расширить географию поставок фруктов и овощей, заявил 26 декабря председатель холдинга «Узбекозиковкатхолдинг» Тохиржон Жалилов в интервью агентству бизнес информации Abireg.

По его словам, в 2017 году холдингу удалось договориться с компаниями из России, Турции, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Китая, Латвии и Пакистана.

Отдельно Жалилов отметил роль II Международной плодоовощной ярмарки, которая позволила значительно расширить рынки сбыта узбекской плодоовощной продукции. В мероприятии приняли участие 350 компаний из 30 стран мира.

В 2017 году «Узбекозиковкатхолдинг» поставил в Россию на 32% больше продукции, чем в 2016 году. Общий объем поставок составил 162 тыс. тонн, а в денежном выражении $111 млн.

Жалилов добавил, что в настоящее время заключены контракты с крупными российскими ретейлерами — «Магнитом», «Марией — Ра», «Холидей» и другими. Продукция в Россию доставляется автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря на видеоселекторном совещании президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что экспорт продукции из республики в 2017 году вырос на 15%. По его словам, в 2018 году запланирован экспорт товаров на общую сумму $12,1 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Экспорт товаров из Узбекистана вырос на 15%