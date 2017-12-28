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Международные резервы России за неделю выросли на $1,7 млрд

Экономика

Объём международных резервов России вырос с $430,3 млрд до $432 млрд

Международные резервы России за неделю выросли на $1,7 млрд
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Банк России

Москва, 28 декабря 2017, 18:25 — REGNUM  Объём международных резервов России по состоянию на 22 декабря составил $432 млрд. Такие данные приводит 28 декабря пресс-служба Банка России.

По состоянию на 15 декабря международные резервы России составляли $430,3 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $1,7 млрд, или на 0,4%.

Как говорится в сообщении ЦБ, рост обусловлен в первую очередь положительной переоценкой и операциями по счетам Минфина России.

Напомним, международные резервы, также называемые золотовалютными, представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Банка России.

Они состоят из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.

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