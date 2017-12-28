Минфин предлагает ввести в России налог на добычу криптовалюты

Москва, , 17:57 — REGNUM Добыча криптовалюты в России может быть обложена налогом. Об этом 28 декабря сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев на заседании общественного совета при министерстве 28 декабря.

По его словам, в готовящемся законопроекте о криптовалютах майнинг рассматривается как вид предпринимательской деятельности.

Моисеев уточнил, что указаний на порядок налогообложения майнинга в самом законопроекте нет, и применяться в данном случае будут нормы действующего налогового законодательства.

«Предпринимательской деятельностью могут заниматься либо индивидуальные предприниматели, либо юридические лица. Если это индивидуальный предприниматель — налог один, если юридическое лицо — другой», — пояснил замминистра.

Ранее Моисеев в ходе заседания также заявил, что Минфин считает нецелесообразным создавать в России крипторубль. По его словам, при введении крипторубля государство не сможет обеспечить стопроцентную надежность транзакций.

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