Четверг, 28 Декабря 2017 года
19:14:46 МСК

Минфин предлагает ввести в России налог на добычу криптовалюты

Экономика

В законопроекте о криптовалютах майнинг рассматривается как вид предпринимательской деятельности, сообщили в Министерстве финансов

Москва, 28 декабря 2017, 17:57 — REGNUM  Добыча криптовалюты в России может быть обложена налогом. Об этом 28 декабря сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев на заседании общественного совета при министерстве 28 декабря.

По его словам, в готовящемся законопроекте о криптовалютах майнинг рассматривается как вид предпринимательской деятельности.

Моисеев уточнил, что указаний на порядок налогообложения майнинга в самом законопроекте нет, и применяться в данном случае будут нормы действующего налогового законодательства.

«Предпринимательской деятельностью могут заниматься либо индивидуальные предприниматели, либо юридические лица. Если это индивидуальный предприниматель — налог один, если юридическое лицо — другой», — пояснил замминистра.

Ранее Моисеев в ходе заседания также заявил, что Минфин считает нецелесообразным создавать в России крипторубль. По его словам, при введении крипторубля государство не сможет обеспечить стопроцентную надежность транзакций.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минфине РФ высказались по поводу введения крипторубля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Криптовалюты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить