В Казахстане введены квоты на привлечение иностранной рабочей силы

Астана, , 17:14 — REGNUM Правительство Казахстана ввело квоты на привлечение иностранной рабочей силы в 2018 году, сообщает 28 декабря сетевое издание Zakon.kz со ссылкой на соответствующее постановление.

Постановление правительства принято на основе закона «О занятости населения» от 6 апреля 2016 года.

Квота на иностранную рабочую силу вводится в процентном отношении к численности рабочей силы по видам экономической деятельности. Например, в области строительства могут работать 0,22% иностранцев от общего числа рабочих, в обрабатывающей промышленности — 0,038%. Самая суровая квота распространяется на водоснабжение — 0,0007%. Доля иностранных граждан не должна превышать 0,46% численности населения.

Привлечение трудовых мигрантов допускается в пределах 4,2% от общего числа занятых.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2017 года в Казахстане действует упрощенный порядок привлечения иностранной рабочей силы. По состоянию на 1 июля 2017 года в республике работали 27 тыс. иностранных гражданина, что составляет 0,4% от всей численности занятого населения.

В 2017 году была введена квота на привлечение иностранных граждан в размере 0,6%.

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