Государственные компании Казахстана терпят убытки

Астана, , 16:57 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2017 года общий убыток национальных компаний Казахстана составил 136 млрд тенге ($ 409,9 млн), тогда как в начале года был зафиксирован самый высокий результат за последние пять лет, сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

По итогам первых трех месяцев совокупная прибыль нацкомпаний составила 131,6 млрд тенге ($ 396,7 млн). Во втором квартале прибыль компаний упала в два раза.

В среднем уровень убыточности производства нацкомпаний в третьем квартале составил — 23,4%.

В качестве основной причины падения прибыли компаний можно выделить снижение доходов и рост расходов. По итогам третьего квартала 2017 года общий доход нацкомпаний составил 446,3 млрд тенге ($ 1,34 млрд), что на 16,3% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

С января по сентябрь 2017 года совокупные расходы компании составили 582,3 млрд тенге ($ 1,75 млрд), что на 39,5% больше, чем в третьем квартале 2016 года.

В настоящее время в Казахстане проводится политика вывода государственного сектора из экономики. Это провозглашается в качестве одной из целей третьей модернизации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало июля 2017 года в рамках Комплексного плана приватизации на 2016−2020 годы из 879 выставленных компаний продано 226 объектов. В правительстве республики отметили, что план выполнен на 47%.

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