На Украине отчитались о росте среднемесячной зарплаты

Киев, , 16:02 — REGNUM Рост среднемесячной заработной платы жителя Украины составил 37,1% за первые десять месяцев 2017 года. Об этом заявил 28 декабря на брифинге министр социальной политики страны Андрей Рева.

«Среднемесячная заработная плата в январе-октябре 2017 года выросла на 37,1% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года и составила 6,9 тыс. гривен в месяц», — сказал Рева.

Он также отметил, что рост реальной заработной платы составил 18,9%. Министр напомнил, что ранее на Украине был повышен размер минимальной заработной платы — с 1 января 2017 года она составила 3,2 тыс. гривен в месяц.

Изменение коснулось 3,5 млн бюджетников. Кроме того, социальные стандарты и гарантии с мая 2017 года выросли на 5,2%, с декабря — на 4,6%, добавил Рева.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко ранее заявил о том, что 205% украинцев вынуждены занять деньги, чтобы купить к Новому году еду и подарки.

Цены на продукты питания за 2017 год выросли в среднем на 35%. Люди, живущие на социальные выплаты, а это примерно 40% украинцев, ограничивают себя не только в развлечениях, но и в питании.

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