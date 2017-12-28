Впервые в Узбекистане населению продают акции

Ташкент, , 15:57 — REGNUM Граждане Узбекистана впервые смогут приобрести акции акционерных обществ «Кварц», «Шахрисабз вино-арок» и «Кукон механика заводи», сообщили 27 декабря в пресс-службе Госкомитета республики по содействию приватизированным предприятиям.

Организатором продаж является Национальный банк Узбекистана и АКБ «Асака». Публичное предложение акций предлагается способами «IPO» и «SPO».

15 сентября АО «Кварц» для продажи населению выпустило 4,57 млн акций, составляющих 10% от уставного капитала компании. Сбор заявок на покупку акций общества истекает 3 апреля 2018 года. Общая стоимость всех акций составляет 7,84 млрд сумов ($ 965,6 тыс.).

Отметим, АО «Кварц» занимается выпуском стеклянной продукции для разных отраслей промышленности. Общество в 2016 году получило 56,18 млрд сумов ($ 6,92 млн) чистой прибыли, 50% из которой было выплачено в качестве дивидендов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил список предприятий, не подлежащих приватизации. В список вошли 61 предприятие, большинство из которых работают в горно-металлургическом и нефтегазовом секторе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане утвержден список предприятий, не подлежащих приватизации